В 2019 году на ремонт дорог в микрорайоне Люлли в Удмуртии выделили 84 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-26T13:55:47+03:00

Также в микрорайоне установят 62 светильника

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На ремонт дорог в микрорайоне Люлли в Удмуртии на 2019 год выделили 84 млн рублей. Об этом рассказал глава города Олег Бекмемтьев в ходе рабочей поездки в микрорайон.

Фото: Дмитрий Бикин

- Кроме ремонта дорог в микрорайоне будут установлены 62 светильника, а также к 2020 году закончат проводить газ. На данный момент в микрорайоне постоянно проживают в 22 домах, - рассказал глава города.

Напомним, несколько лет назад в микрорайоне начали выдавать участки многодетным семьям, но при этом никаких условий там не было создано.

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ИСТОЧНИК KP.RU