2019-08-26T15:49:59+03:00
Общество

ХК «Ижсталь» подпсиала контракт с новым нападающим

В прошлом сезоне хоккеист играл за нефтекамский «Торос»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: http://hcizhstal.ruФото: http://hcizhstal.ru
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Хоккейный клуб «Ижсталь» подписал контракт с новым нападающим. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Им стал 23-летний Артур Лаут, который имеет опыт выступления за молодежную команду России. Также он признавался лучшим новичком КХЛ в составе омского «Авангарда».

В прошлом сезоне хоккеист играл за нефтекамский «Торос».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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