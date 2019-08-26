ХК «Ижсталь» подпсиала контракт с новым нападающим
Хоккейный клуб «Ижсталь» подписал контракт с новым нападающим. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Им стал 23-летний Артур Лаут, который имеет опыт выступления за молодежную команду России. Также он признавался лучшим новичком КХЛ в составе омского «Авангарда».
В прошлом сезоне хоккеист играл за нефтекамский «Торос».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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