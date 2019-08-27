Водитель из Удмуртии погиб, не справившись с управлением
В Удмуртии 26 августа на седьмом километре автодороги «Лубяны - Бажениха» Кизнерского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 25-летний водитель ВАЗ-2109 за рулем машины без номеров и без прав не справился с управлением, в результате улетел в кювет, - сообщает ведомство.
В результате ДТП молодой человек получил смертельную травму.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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