2019-08-27T12:37:50+03:00
Происшествия

Водитель из Удмуртии погиб, не справившись с управлением

ДТП произошло 26 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии 26 августа на седьмом километре автодороги «Лубяны - Бажениха» Кизнерского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 25-летний водитель ВАЗ-2109 за рулем машины без номеров и без прав не справился с управлением, в результате улетел в кювет, - сообщает ведомство.

В результате ДТП молодой человек получил смертельную травму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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