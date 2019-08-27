28 августа в Ижевске ожидается сильный ветер

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-27T12:15:18+03:00

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В Ижевске днем 28 августа, в среду, ожидается усиление северного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

Порывы ожидаются до 15-18 м/с. По данным сервиса Яндекс погода, 28 августа температура днем составит всего +8…+10 градусов, ночью +6…+7 градусов. Весь день небольшие дожди.

29 августа, в четверг, температура днем +9…+10 градусов, ночью +5…+6 градусов. Небольшие дожди.

30 августа, в пятницу, днем +13…+14 градусов, ночью +5…+6 градусов. Облачно с прояснениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU