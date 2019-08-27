Пенсионер из Удмуртии утонул в Крыму
Пенсионер из Удмуртии утонул в Крыму на пляже, не предназначенном для купания. Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.
Как сообщает портал, тело мужчины нашли в поселке Маяк в Керчи. Из воды тело вытащили очевидцы. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мужчины.
Также, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым с начала года там произошло 57 происшествий на воде, в которых погибло 38 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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