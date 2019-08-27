СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-27T12:50:54+03:00

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Пенсионер из Удмуртии утонул в Крыму на пляже, не предназначенном для купания. Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

Как сообщает портал, тело мужчины нашли в поселке Маяк в Керчи. Из воды тело вытащили очевидцы. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мужчины.

Также, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым с начала года там произошло 57 происшествий на воде, в которых погибло 38 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU