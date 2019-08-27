До 29 августа в Ижевске на одном из участков будет ограничено движение
В Ижевске на улице Авангардная с 27 по 29 августа проводятся ремонтные работы магистральной теплосети. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
- Так, на участке в районе ТЦ «Гвоздь» с 09:00 27 августа до 22:00 29 августа будет ограничено движение. Также на время работ закрыта полоса движения в сторону Культбазы, - сообщает пресс-служба.
Водителей просят быть внимательными и учитывать информацию для планирования маршрутов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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