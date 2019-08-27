2019-08-27T14:56:20+03:00
Происшествия

После ДТП в Удмуртии в реанимацию попал глава Оханского городского округа

ДТП произошло 21 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии 21 августа на 29-м километре автодороги Воткинск-Кельчино в ДТП попал глава Оханского городского округа. Об этом сообщает портал 59.ru.

- Чиновник за рулем машины «Тойота Камри» врезался в стоящую фуру с полуприцепом, - сообщали в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии.

Позже выяснилось, что чиновника отвезли в реанимацию Воткинской больницы.

- От новенькой «Камри» остались одни колёса и груда металлолома. В таких авариях обычно не выживают. Но водитель выжил. Говорят, он родился в рубашке. А у меня такое ощущение, что глава Оханского городского округа родился в бронежилете. Именно он был за рулём той машины. Знакомые сообщили, что у него ушиб грудной клетки, сломан нос, ключица, - пишет портал 59.ru со ссылкой на журналиста Евгения Плотникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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