СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-28T16:17:44+03:00

Фото: пресс-центр ИжГТУ им. М. Т. Калашникова

Бюст, который ранее был на площади, переместили в главный корпус ИжГТУ

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Памятник Михаилу Калашникову в Ижевске откроют 30 августа. Об этом сообщает пресс-центр ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.

- В начале апреля 2019 года бюст, который был на площади Студенческого городка, отправили на реставрацию и 29 апреля переместили в главном корпусе университета. В год 100-летия Михаила Тимофеевича было решено установить памятник к полный рост, - сообщает пресс-центр.

30 августа в 10:30 состоится торжественное открытие памятника.

Кстати, 600 луковиц тюльпанов высадят в новом сквере им. М.Т. Калашникова. Это будет подарком городу от иностранных гостей.

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ИСТОЧНИК KP.RU