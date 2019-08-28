Памятник Михаилу Калашникову в Ижевске откроют 30 августа
Памятник Михаилу Калашникову в Ижевске откроют 30 августа. Об этом сообщает пресс-центр ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.
- В начале апреля 2019 года бюст, который был на площади Студенческого городка, отправили на реставрацию и 29 апреля переместили в главном корпусе университета. В год 100-летия Михаила Тимофеевича было решено установить памятник к полный рост, - сообщает пресс-центр.
30 августа в 10:30 состоится торжественное открытие памятника.
Кстати, 600 луковиц тюльпанов высадят в новом сквере им. М.Т. Калашникова. Это будет подарком городу от иностранных гостей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Где появится сквер Калашникова и что интересного установят на его территории.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Сотрудники медцентра "разводили" пенсионеров на деньги, приписывая им ложные заболевания.
- В разделе медицинского проекта «Лучшая клиника – 2019» вы можете сказать «Спасибо!» тому доктору, который заслуживает вашего доверия. Проходите по ссылке и оставляйте благодарность тем, кто каждый день борется за здоровье и жизни людей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»