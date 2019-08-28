На улице Выставочной в Ижевске произошло ДТП с автобусом

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-28T17:32:27+03:00

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В среду, 28 августа, на улице Выставочная в Ижевске произошло ДТП с автобусом №22. Как сообщают очевидцы, столкновение было с автомобилем ВАЗ-2114. Также предполагают, что «легковушка» подрезала общественный транспорт.

Пока неизвестно точное количество пострадавших. Но судя по снимкам, бог автомобиля превратился в груду железа. Сам автобус пострадал со стороны водителя.

Очевидцы сообщают, что предположительно четыре человека обратились за помощью, в том числе ребенок. Водитель находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что это уже второе крупное ДТП с общественным транспортом за неделю. Первое было на улице Новоажимова – семь человек до сих пор находятся в больнице. Подробности этой аварии читайте по ссылке.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/728696" frameborder="0"></iframe> Последствия ДТП с автобусом в Ижевске.Видео: Таня Ситникова в ИГГС

ИСТОЧНИК KP.RU