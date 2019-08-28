На улице Выставочной в Ижевске произошло ДТП с автобусом
В среду, 28 августа, на улице Выставочная в Ижевске произошло ДТП с автобусом №22. Как сообщают очевидцы, столкновение было с автомобилем ВАЗ-2114. Также предполагают, что «легковушка» подрезала общественный транспорт.
Пока неизвестно точное количество пострадавших. Но судя по снимкам, бог автомобиля превратился в груду железа. Сам автобус пострадал со стороны водителя.
Очевидцы сообщают, что предположительно четыре человека обратились за помощью, в том числе ребенок. Водитель находится в тяжелом состоянии.
Напомним, что это уже второе крупное ДТП с общественным транспортом за неделю. Первое было на улице Новоажимова – семь человек до сих пор находятся в больнице. Подробности этой аварии читайте по ссылке.
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Последствия ДТП с автобусом в Ижевске.Видео: Таня Ситникова в ИГГС
ИСТОЧНИК KP.RU
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