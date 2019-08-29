Трейлер фильма о конструкторе Михаиле Калашникове покажут в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-29T09:20:34+03:00

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В Ижевске покажут трейлер фильма «Калашников». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- К 100-летию со дня рождения советского и российского конструктора Михаила Калашникова кинокомпания «РБ-Продакшн» выпускает полнометражный фильм «Калашников». В рамках Форума Оружейников в Ижевске покажут трейлер картины, - сообщает пресс-служба.

Планируется, что фильм выйдет в прокат ко Дню защитника Отечества – 23 февраля 2020 года. Также в рамках празднования 100-летия будет открыт туристический маршрут, включающий в себя памятные места, связанные с жизнью и работой Михаила Тимофеевича.

Напомним, совсем скоро в Ижевске откроют памятник Михаилу Калашникову.

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ИСТОЧНИК KP.RU