Спустя две недели: в подземном переходе у УдГУ в Ижевске появилось освещение
В подземном переходе у УдГУ в Ижевске появилось освещение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Было Фото: Ирина Бурцева
- В подземном переходе около Удмуртского госуниверситета 28 августа вновь появилось освещение. Специалисты МУП «Горсвет» восстановили существующий потолочный светильник, а также дополнительно установили три натриевых светильника наружного освещения, - сообщает пресс-служба.
Напомним, ранее светильники были сломаны вандалами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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