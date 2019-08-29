2019-08-29T09:49:50+03:00
Общество

Спустя две недели: в подземном переходе у УдГУ в Ижевске появилось освещение

Ранее установленные светильники были сломаны
Дарья ПОРСЕВА
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Стало Фото: пресс-служба администрации городаСтало Фото: пресс-служба администрации города
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В подземном переходе у УдГУ в Ижевске появилось освещение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Было Фото: Ирина Бурцева

Было Фото: Ирина Бурцева

- В подземном переходе около Удмуртского госуниверситета 28 августа вновь появилось освещение. Специалисты МУП «Горсвет» восстановили существующий потолочный светильник, а также дополнительно установили три натриевых светильника наружного освещения, - сообщает пресс-служба.

Напомним, ранее светильники были сломаны вандалами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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