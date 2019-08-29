Житель Удмуртии обвиняется в жестоком убийстве знакомого

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-29T16:26:13+03:00

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Сарапула, которого обвиняют в убийстве знакомого.

- Обвиняемый, ранее судимый за убийство, 25 августа пришел в гости к знакомому и целый день выпивал с ним. В ходе празднования между ними произошла ссора. Обвиняемый взял топор и несколько раз ударил им хозяина по голове, после чего скрылся, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В результате полученных ранений потерпевший скончался, его тело нашел родственник. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена и его задержали.

На данный момент готовятся материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании для мужчины меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU