Водитель автобуса в Удмуртии сбил 8-летнего велосипедиста
В Воткинске (Удмуртия) 29 августа произошло ДТП с участием 8-летнего велосипедиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 45-летний водитель автобуса «ПАЗ» сбил велосипедиста. По предварительным данным мальчик выехал на дорогу из-за неисправности тормозов, - сообщает ведомство.
В результате ДТП мальчик получил травмы, его отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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