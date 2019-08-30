2019-08-30T11:53:04+03:00
Происшествия

Водитель автобуса в Удмуртии сбил 8-летнего велосипедиста

ДТП произошло 29 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Воткинске (Удмуртия) 29 августа произошло ДТП с участием 8-летнего велосипедиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 45-летний водитель автобуса «ПАЗ» сбил велосипедиста. По предварительным данным мальчик выехал на дорогу из-за неисправности тормозов, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мальчик получил травмы, его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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