Пять жителей Удмуртии ответили за незаконную рубку леса
В Удмуртии осудили пятерых жителей Якшур-Бодьинского района за незаконную вырубку леса. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.
- Злоумышленники с конца августа по октябрь 2017 года вырубали лес, который относился к категории защитных лесов. Затем перевозили деревья на хранение в лесоперерабатывающее производство, - сообщает пресс-служба.
Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы сроком от года и шести месяцев до трех лет шести месяцев условно, с испытательным сроком от двух до трех лет. Также был взыскан ущерб в полном объеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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