Бесплатные консультации медиков смогут получить ижевчане до конца года
Бесплатные консультации специалистов-медиков смогут получить ижевчане до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Проект будет проводиться в рамках Года здоровья в Удмуртии, совместно с компанией «Фармаимпекс» и при поддержке Министерства здравоохранения УР. Каждую неделю в аптеках «Фармакон», «Бережная аптека», «Клюква», «Экона» в открытом формате будут вести приём узкие специалисты: педиатр, терапевт, стоматолог, ортопед, травматолог, невролог, хирург, окулист и т.д.
Приемы стартуют с сентября. Получить помощь специалистов смогут не только жители Ижевска, но других городов Удмуртии: Глазова, Можги, Сарапула и Воткинска.
Фото: пресс-служба главы и правительства республики
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ИСТОЧНИК KP.RU
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