170 ДТП произошло в Удмуртии в августе
За август 2019 года в Удмуртии произошло 170 ДТП, об этом сообщил на аппаратом совещании при главе Удмуртии министр внутренних дел региона Алексей Попов. Он уточнил, что в авариях погибло 20 человек, в том числе один ребенок.
- Травмировано 234 человека, в том числе 21 ребенок, - сообщил Алексей Попов.
Напомним, что особенно крупное ДТП произошло с автобусом 23 августа. Тогда транспортное средства врезалось в опору коммуникаций. В больницу обратилось 26 человек, в том числе два ребенка. В полиции уже назвали предварительную причину происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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