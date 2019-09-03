2019-09-03T08:48:37+03:00
Происшествия

170 ДТП произошло в Удмуртии в августе

Погибло 20 человек, в том числе один ребенок
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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За август 2019 года в Удмуртии произошло 170 ДТП, об этом сообщил на аппаратом совещании при главе Удмуртии министр внутренних дел региона Алексей Попов. Он уточнил, что в авариях погибло 20 человек, в том числе один ребенок.

- Травмировано 234 человека, в том числе 21 ребенок, - сообщил Алексей Попов.

Напомним, что особенно крупное ДТП произошло с автобусом 23 августа. Тогда транспортное средства врезалось в опору коммуникаций. В больницу обратилось 26 человек, в том числе два ребенка. В полиции уже назвали предварительную причину происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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