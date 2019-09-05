2019-09-05T11:23:30+03:00
Общество

Ижевчан просят сдавать макулатуру, чтобы восстановить парашютную вышку

Акция продлится до 30 сентября
Анастасия Захарова
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Вы сможете спрыгнуть с парашютомВы сможете спрыгнуть с парашютомФото: Архив КП
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В Ижевске планируют восстановить вышку в школе юных летчиков за счет средств от сдачи макулатуры. Об этом сообщается на официальной странице управления образования «ВКонтакте».

- Каждый житель города может помочь школе - собрать макулатуру, сдать ее в школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, - говорится в сообщении.

Всего требуется сдать 500 тонн макулатуры. Участники, которые принесут больше всего вторсырья, смогут полетать на параплане. Сдать макулатуру можно до 30 сентября в школах и детских садах Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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