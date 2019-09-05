Ижевчан просят сдавать макулатуру, чтобы восстановить парашютную вышку

СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-05T11:23:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске планируют восстановить вышку в школе юных летчиков за счет средств от сдачи макулатуры. Об этом сообщается на официальной странице управления образования «ВКонтакте».

- Каждый житель города может помочь школе - собрать макулатуру, сдать ее в школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, - говорится в сообщении.

Всего требуется сдать 500 тонн макулатуры. Участники, которые принесут больше всего вторсырья, смогут полетать на параплане. Сдать макулатуру можно до 30 сентября в школах и детских садах Ижевска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске провели тест-драйв нового фонтана на Центральной площади

Первоклассники не могли попасть в цирк Ижевска из-за перевозчика

Рысята из Ижевска переехали в зоопарк Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU