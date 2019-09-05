Пожилой мужчина пропал в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-05T11:27:28+03:00

Он ушел из дома еще в июле

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В Ижевске разыскивают Котова Михаила Ивановича 1936 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ПСО 18».

В июле этого года он вышел из дома по улице Нижней и не вернулся. Рост мужчины составляет около 165 см. У него длинные седые волосы и борода, мужчина худощав. Пропавший носит очки и заикается при разговоре.

Если вы знаете что-либо о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) либо в поисокво-спасательный отряд Удмуртии «ПСО 18» по телефону 89511952971.

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ИСТОЧНИК KP.RU