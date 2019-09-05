31 участок дорог ощебенят в частном секторе Ижевска

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-05T11:33:28+03:00

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В Ижевске начали ощебенять дороги в частном секторе. Сейчас ремонтируют улицы Халтурина, Михайлова, Смирнова. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

- Много обращений поступает от жителей частного сектора. Спрашивают: по нацпроекту делаете магистральные дороги, почему не ремонтируете наши? В этом году впервые за много лет щебеним хорошие объемы - 31 участок дорог, - сообщил глава города.

Работы ведутся за счет средств, сэкономленных на оптимизации муниципальных служащих. На них потратят 10 млн рублей.

В этом году ощебенят следующие участки:

В Ленинском районе:

- ул. Ленинградская

- ул. Б. Хмельницкого от ул. Московской до ул. Планерной

- ул. Короткая от ул. Московской до ул. Планерной

- ул. Лазоревая (мкрн Радужный)

- дорога на СНТ «Булычево»

- ул. Загородная от Ангарной в сторону Тракторной

- ул. Чкалова

- ул. Парашютная от ул. Ленинградской до ул. Динамовской и от ул. Степной до ул. Можарова

- ул. 2-я Парниковая (мкрн Новые Парники)

- ул. Тополиная (мкрн Бригада Самолет)

В Индустриальном районе:

- ул. Халтурина от ул. Герцена до пер. Сурикова

- ул. Чехова от ул. 10 лет Октября до ул. Тимирязева

- ул. Михайлова от ул. 9 Января до ул. Сурикова

- ул. Смирнова от ул. 9 Января до пер. Сурикова

- ул. Лагерная от ул. Парковой до ул. Индустриальной

- ул. Фронтовая проезд между домами ул. Фронтовая, 27 и 35в

- пер. Болотникова

- ул. Декабристов

В Октябрьском районе:

- ул. Колосковая

- проезд от объездной дороги до ул. Колосковой

- ул. Горная

- ул. Школьная на участках от ул. 4-я Подлесной до ул. 6-я Подлесной, от ул. 8-я Подлесной до ул. 9-я Подлесной

- ул. Новоеловская

- ул. Азаматовская

В Первомайском районе:

- ул. Руднева от ул. Магистральной до поймы р. Позимь

- ул. Комбинатная от пер. Железнодорожного до ул. Магистральной

- ул. Станиславского от пер. Железнодорожного до ул. Магистральной

- пер. Комбинатный от ул. Магистральной до поймы р. Позимь

- ул. Санаторная

- пер. Санаторный

- мкрн Люлли - подъезды и проезд через плотину

В следующем году ремонт планируют продолжать. Заявки можно направлять в районные администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU