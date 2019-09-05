31 участок дорог ощебенят в частном секторе Ижевска
В Ижевске начали ощебенять дороги в частном секторе. Сейчас ремонтируют улицы Халтурина, Михайлова, Смирнова. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.
- Много обращений поступает от жителей частного сектора. Спрашивают: по нацпроекту делаете магистральные дороги, почему не ремонтируете наши? В этом году впервые за много лет щебеним хорошие объемы - 31 участок дорог, - сообщил глава города.
Работы ведутся за счет средств, сэкономленных на оптимизации муниципальных служащих. На них потратят 10 млн рублей.
В этом году ощебенят следующие участки:
В Ленинском районе:
- ул. Ленинградская
- ул. Б. Хмельницкого от ул. Московской до ул. Планерной
- ул. Короткая от ул. Московской до ул. Планерной
- ул. Лазоревая (мкрн Радужный)
- дорога на СНТ «Булычево»
- ул. Загородная от Ангарной в сторону Тракторной
- ул. Чкалова
- ул. Парашютная от ул. Ленинградской до ул. Динамовской и от ул. Степной до ул. Можарова
- ул. 2-я Парниковая (мкрн Новые Парники)
- ул. Тополиная (мкрн Бригада Самолет)
В Индустриальном районе:
- ул. Халтурина от ул. Герцена до пер. Сурикова
- ул. Чехова от ул. 10 лет Октября до ул. Тимирязева
- ул. Михайлова от ул. 9 Января до ул. Сурикова
- ул. Смирнова от ул. 9 Января до пер. Сурикова
- ул. Лагерная от ул. Парковой до ул. Индустриальной
- ул. Фронтовая проезд между домами ул. Фронтовая, 27 и 35в
- пер. Болотникова
- ул. Декабристов
В Октябрьском районе:
- ул. Колосковая
- проезд от объездной дороги до ул. Колосковой
- ул. Горная
- ул. Школьная на участках от ул. 4-я Подлесной до ул. 6-я Подлесной, от ул. 8-я Подлесной до ул. 9-я Подлесной
- ул. Новоеловская
- ул. Азаматовская
В Первомайском районе:
- ул. Руднева от ул. Магистральной до поймы р. Позимь
- ул. Комбинатная от пер. Железнодорожного до ул. Магистральной
- ул. Станиславского от пер. Железнодорожного до ул. Магистральной
- пер. Комбинатный от ул. Магистральной до поймы р. Позимь
- ул. Санаторная
- пер. Санаторный
- мкрн Люлли - подъезды и проезд через плотину
В следующем году ремонт планируют продолжать. Заявки можно направлять в районные администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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