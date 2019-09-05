2019-09-05T13:06:48+03:00
Общество

«Умные» светофоры появятся в Ижевске

Их производят в Японии
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: архив редакцииФото: архив редакции
Изменить размер текста:

В Ижевске, Екатеринбурге, Тюмени, Липецке, Перми и Гатчине появятся «умные» светофоры из Японии. Об этом сообщает ИА «Европейско-азиатские новости» со ссылкой на министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева.

Предполагается, что умные светофоры помогут уменьшить пробки. Они оценивают загруженность дорог и передают информацию на сервер. Затем сервер отдает команду, как организовать режим работы светофора, чтобы разгрузить дорогу.

Напомним, сейчас в Ижевске устанавливают умные остановки на улице Пушкинской. Старые павильоны перенесут на остановки в разные районы города. Также в городе есть дорожные камеры, которые фиксируют нарушения. «Комсомолка» рассказывала, как они работают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как работают дорожные камеры Ижевска и где их устанавливают

31 участок дорог ощебенят в частном секторе Ижевска

В туристическом комплексе Удмуртии откроют памятник Галине Кулаковой

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 первой предлагает пользователям протестировать 5G
Павлин из зоопарка Ижевска отправился погулять
Монеты с изображением ижевского оружейника М. Т. Калашникова выпустил Центробанк
Пешеходную дорожку на аллее ветеранов в Ижевске ремонтируют
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова не будет усложнять программу в этом сезоне
Анастасия Власова прокомментировала слухи об участии в выборах в Гордуму Ижевска
Ижевчанка отдала мошеннику 33 тысячи рублей
Светлана Петрова покинула пост начальника Управления образования администрации Ижевска
31 участок дорог ощебенят в частном секторе Ижевска
Ребенка, стоявшего в оконном проеме, спасли в Ижевске
Пожилой мужчина пропал в Ижевске
Вакцину закупили в Удмуртии
Неквартирный вопрос: ижевчане смогут узнать больше о загородной недвижимости
Ижевчан просят сдавать макулатуру, чтобы восстановить парашютную вышку
Три стоматологии присоединят к учреждению Минздрава Удмуртии
«Люблю помогать людям»: В Ижевск вернулись добровольцы, помогавшие тушить пожары в Красноярском крае
В туристическом комплексе Удмуртии откроют памятник лыжнице Галине Кулаковой
В Ижевске провели тест-драйв нового фонтана на Центральной площади
Житель Удмуртии проведет шесть лет в колонии за «отмывание» наркоденег через биткоины
На этап чемпионата мира по памп-треку в Ижевск приедет международный судья из Швейцарии
ХК «Ижсталь» заменит капитана на старте сезона