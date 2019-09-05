«Умные» светофоры появятся в Ижевске
В Ижевске, Екатеринбурге, Тюмени, Липецке, Перми и Гатчине появятся «умные» светофоры из Японии. Об этом сообщает ИА «Европейско-азиатские новости» со ссылкой на министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева.
Предполагается, что умные светофоры помогут уменьшить пробки. Они оценивают загруженность дорог и передают информацию на сервер. Затем сервер отдает команду, как организовать режим работы светофора, чтобы разгрузить дорогу.
Напомним, сейчас в Ижевске устанавливают умные остановки на улице Пушкинской. Старые павильоны перенесут на остановки в разные районы города. Также в городе есть дорожные камеры, которые фиксируют нарушения. «Комсомолка» рассказывала, как они работают.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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