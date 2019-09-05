Примерно 250 детей будут учиться в инженерных классах в Ижевске
Такие классы работают в семи школах
Фото: администрация города
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5 сентября в семи ижевских школах стартовал проект «Инженерные классы». Об этом сообщает администрация города.
Инженерные классы открылись в республиканском детском технопарке «Кванториум». Там будут учиться дети из лицея №41, лицея №25, гимназии №56, школ №№89, 46, 42, 20. В инженерных классах познакомятся с направлениями информационные технологии, нанотехнологии, машиностроение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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