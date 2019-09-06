В Удмуртии установили местонахождение пропавшей девушки из Рязани
В Удмуртии нашли 17-летнюю девушку из Рязани, которая пропала в Ижевске в ночь с 26 на 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба Су СК по Удмуртии.
Девушка находилась в Центре разностороннего развития детей и взрослых «Время первых». В ночь с 26 на 27 августа девушка связала несколько штор и спустилась по ним с пятого этажа в центре. В результате уроженку Рязани нашли в Перми. Никаких преступлений в ее отношении не совершалось.
-Работу с подростками, помещенными в Центр, осуществляли лица, не имеющие педагогического либо иного специального образования и не состоящие с ним в трудовых отношениях. Они же выполняли функции охранников, - сообщает Су СК.
Сейчас ведется следствие. По его итогам дадут правовую оценку действиям сотрудников и деятельности Центра.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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