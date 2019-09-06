Ижевчане могут отправиться в поход на два дня

СЕГОДНЯ 07:52 2019-09-06T07:52:04+03:00

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Ижевчан приглашаю поучаствовать в «Удмуртском скороходе». Ижевчане могут пройти пешком дистанцию без учета времени. Мероприятие состоится 7-8 сентября.

Вы можете выбрать дистанции Лайт (25 км), Нормал (50 км), Профи (75 км), Экстрим (100 км), Экстрим + (125 км), Скороход (150) км., Хард (175)км. Точное место старта пока неизвестно, но оно будет где-то на окраинах Ижевска. К участию допускаются команды из двух и более участников старше 18 лет. Несовершеннолетних должны сопровождать родители или взрослые с письменным согласием от родителей. Старт будет работать 7 сентября с 7 до 10 утра.

-Сейчас зарегистрировалось 640 участников, думаем, их будет больше 1000. Самый юный участник был в том году - ребенок 1,8 месяцев, - сообщают организаторы.

Подать заявку на участие можно через интернет или на старте. Но люди, зарегистрировавшиеся заранее, имеют приоритет на старте. Для зачета дистанции нужно полностью пройти ее пешком и уложиться в контрольное время.

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ИСТОЧНИК KP.RU