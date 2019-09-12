Улицу Удмуртскую отремонтировали в Ижевске
Ее сделали в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Фото: пресс-служба нацпроекта "Безопасные и качественный автомобильные дороги"
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В Ижевске закончился ремонт на улице Удмуртской. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.
Покрытие полностью заменили на участке от улицы Ленина до улицы Краева. Дорогу отремонтировали на площади 12,5 тыс. кв. м.
В ходе работ уложили два слоя асфальтобетонной смеси, подняли 27 колодцев и установили почти 3 тыс. метров бордюрного камня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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