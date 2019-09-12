2019-09-12T07:06:21+03:00
Происшествия

Лже-сотрудники банка похитили 130 тыс. рублей у ижевчанки

Мошенника ищут
Анастасия Захарова
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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У 62-летней ижевчанки похитили деньги с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщине позвонил человек, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что с ее карты пытаются снять средства и попросил предоставить доступ к счету, чтобы отменить операцию. Потом женщина назвала мошеннику код, который получила в СМС. Затем с карты женщины пропали 130 тысяч рублей.

Сейчас возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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