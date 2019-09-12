Тепло подают в школы и детские сады Ижевска
В Ижевске начинают отапливать соцобъекты: школы, детские сады и больничные стационары. Об этом сообщает администрация города. Сейчас подключили уже 56 объектов.
- Каждый день эта цифра увеличивается. Школа юных летчиков и школа-интернат №13, где в настоящее время проводится капитальный ремонт, отопление получат после завершения основных работ.
В домах тепло появится, когда на протяжении пяти дней температура воздуха будет держаться на уровне 8 градусов и ниже. Общая готовность зданий к отопительному сезону составляет 94,5%.
Кстати, в этом году отопительный сезон начался раньше, чем обычно. Это связано с холодным и дождливым летом: чтобы отопление работало эффективно, дома нужно просушить и прогреть.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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