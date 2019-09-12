2019-09-12T12:15:02+03:00
Происшествия

Сотрудника фонда поддержки предпринимательства подозревают в крупной краже

Ущерб составил 16,2 млн рублей
Анастасия Захарова
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Сотрудник незаконно кредитовал себяСотрудник незаконно кредитовал себяФото: Ульяна Колмогорова
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Сотрудника фонда поддержки предпринимательства подозревают в хищении 16,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Су СК по Удмуртии.

По сообщению следователей, сотрудник фонда в Игринском районе незаконно кредитовал себя как индивидуального предпринимателя. Деньги он не возвращал. За период с 2012 по 2019 годы он присвоил 16,2 млн рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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