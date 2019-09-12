Появились планы на здание гостиницы «Юбилейная» в Ижевске
В здании гостиницы «Юбилейная» планируют сделать центр развития предпринимательства «Мой Бизнес». Об этом сообщил «Коммерсантъ» первый вице-премьер республики Александр Свинин.
- У нас все институты поддержки бизнеса переедут в эту гостиницу «Юбилейная», и из нее сделают центр развития предпринимательства «Мой Бизнес», то есть то, что мы должны сделать по нацпроекту. Мы еще в модернизацию всего этого имущества деньги привлечем федеральные, не потратив средства республиканского бюджета. Начиная со следующего года мы будем сами себе платить за аренду этого здания, - заявил Александр Свинин.
Гостиница «Юбилейная» принадлежит правительству республики. Ее преобразовали в общество с ограниченной ответственностью, чтобы потом продать. По словам вице-премьера, убыток от гостиницы составляет 1 - 1,9 млн рублей. При этом все здания для поддержки бизнеса находятся в частных руках. На оплату аренды уходит около 7 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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