2019-09-12T10:27:32+03:00
Общество

На одной и стен в центре Ижевска появится граффити от известного художника

Он также проведет лекцию
Анастасия Захарова
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Граффити украшают даже объекты теплоснабженияГраффити украшают даже объекты теплоснабженияФото: Амир Закиров
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В Ижевск приедет художник Андрей Adno, один из самых известных стрит-артистов в России. Об этом сообщает Центр развития дизайна и городской среды Удмуртии.

Андрей Adno проведет открытую лекцию и интенсив для художников в Ижевске. Затем он нарисует граффити на одной из стен в центре города.

- Это будет очень масштабная работа, информацию о которой пока держим в секрете, - рассказывает куратор фестиваля Данил Осипов.

Ижевские художники после встречи тоже подготовят эскизы для новых работ.

Напомним, к Дню оружейника пройдет стрит-арт фесвтиваль. В городе уже определили потенциальные объекты, где могут появиться граффити.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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