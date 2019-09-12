На одной и стен в центре Ижевска появится граффити от известного художника

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-12T10:27:32+03:00

Он также проведет лекцию

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В Ижевск приедет художник Андрей Adno, один из самых известных стрит-артистов в России. Об этом сообщает Центр развития дизайна и городской среды Удмуртии.

Андрей Adno проведет открытую лекцию и интенсив для художников в Ижевске. Затем он нарисует граффити на одной из стен в центре города.

- Это будет очень масштабная работа, информацию о которой пока держим в секрете, - рассказывает куратор фестиваля Данил Осипов.

Ижевские художники после встречи тоже подготовят эскизы для новых работ.

Напомним, к Дню оружейника пройдет стрит-арт фесвтиваль. В городе уже определили потенциальные объекты, где могут появиться граффити.

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ИСТОЧНИК KP.RU