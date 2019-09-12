На одной и стен в центре Ижевска появится граффити от известного художника
В Ижевск приедет художник Андрей Adno, один из самых известных стрит-артистов в России. Об этом сообщает Центр развития дизайна и городской среды Удмуртии.
Андрей Adno проведет открытую лекцию и интенсив для художников в Ижевске. Затем он нарисует граффити на одной из стен в центре города.
- Это будет очень масштабная работа, информацию о которой пока держим в секрете, - рассказывает куратор фестиваля Данил Осипов.
Ижевские художники после встречи тоже подготовят эскизы для новых работ.
Напомним, к Дню оружейника пройдет стрит-арт фесвтиваль. В городе уже определили потенциальные объекты, где могут появиться граффити.
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ИСТОЧНИК KP.RU