Часть третья: фотограф из Ижевска вновь показала необычные городские локации

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-13T10:24:17+03:00

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Фотограф из Ижевска Татьяна Бурмистрова на своей странице «ВКонтакте» выложила новые фото (уже 3 часть) в рамках своего проекта «Локация и фото».

- Меня часто спрашивают, где я сделала то или иное фото и где найти это красивое место. Так что я решила сразу делиться локациями, ведь места-то совсем не «гламурные» и каждый может сделать там красивый портрет. Так и родилась эта рубрика! - рассказывает Татьяна.

Фотограф отмечает, что для индивидуального портрета достаточно пространства метр на метр, так что практически в любом, даже самом заурядном месте можно найти подходящий ракурс и свет.

Собрали несколько снимков «Локация» и «Фото в ней».

Фото: Таня Бурмистрова

Фото: Таня Бурмистрова

Фото: Таня Бурмистрова

Фото: Таня Бурмистрова

Фото: Таня Бурмистрова

Фото: Таня Бурмистрова

Фото: Таня Бурмистрова

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ИСТОЧНИК KP.RU