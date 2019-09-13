Часть третья: фотограф из Ижевска вновь показала необычные городские локации
Фотограф из Ижевска Татьяна Бурмистрова на своей странице «ВКонтакте» выложила новые фото (уже 3 часть) в рамках своего проекта «Локация и фото».
- Меня часто спрашивают, где я сделала то или иное фото и где найти это красивое место. Так что я решила сразу делиться локациями, ведь места-то совсем не «гламурные» и каждый может сделать там красивый портрет. Так и родилась эта рубрика! - рассказывает Татьяна.
Фотограф отмечает, что для индивидуального портрета достаточно пространства метр на метр, так что практически в любом, даже самом заурядном месте можно найти подходящий ракурс и свет.
Собрали несколько снимков «Локация» и «Фото в ней».
Фото: Таня Бурмистрова
Фото: Таня Бурмистрова
Фото: Таня Бурмистрова
Фото: Таня Бурмистрова
Фото: Таня Бурмистрова
Фото: Таня Бурмистрова
Фото: Таня Бурмистрова
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Риелтор из Удмуртии «развел» своего клиента на 1,2 миллиона рублей
Появились планы на здание гостиницы «Юбилейная» в Ижевске
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»