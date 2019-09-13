2019-09-13T11:15:56+03:00
Звезды

Вместо «Русских Витязей» в Ижевске выступит пилотажная группа «Соколы России»

Выступление также пройдет 31 сентября
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: wikipedia.orgФото: wikipedia.org
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Вместо «Русских Витязей» в Ижевске выступит пилотажная группа «Соколы России». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- В связи с корректировкой полетного графика авиационной группы «Русские Витязи» 21 сентября в городе Ижевске демонстрационные полеты выполнит пилотажная группа «Соколы России». Напомним, начало полетов над акваторией Ижевского пруда - 14:00, - говорится в сообщении.

Напомним, что выступление пилотажной группы пройдет в рамках празднования Дня оружейника, который отмечается 19 сентября. Одно из ключевых событий этого дня – форум оружейников России. Уже известно, что на него пригласили министра обороны страны Сергея Шойгу.

СПРАВКА КП

«Соколы России» - авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Создана на базе Липецкого авиацентра с целью демонстрации боевых возможностей выпускаемых в России военных самолетов. Единственная пилотажная группа, которая демонстрирует элементы ближнего воздушного боя на малых высотах в ограниченном пространстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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