Новорожденная девочка пострадала в ДТП недалеко от Ижевска

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-15T14:56:16+03:00

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Младенец пострадал в ДТП в Удмуртии из-за того, что водитель не справилась с управлением. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

За рулем машины находилась 36-летняя женщина. Она перевозила новорожденную девочку в автолюльке. Водитель не справилась с управлением, и машина съехала с дороги. Ребенка увезли в больницу.

Авария произошла 12 сентября около 16:30 в деревне Старые Кены Завьяловского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU