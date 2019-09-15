Новорожденная девочка пострадала в ДТП недалеко от Ижевска
Младенец пострадал в ДТП в Удмуртии из-за того, что водитель не справилась с управлением. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
За рулем машины находилась 36-летняя женщина. Она перевозила новорожденную девочку в автолюльке. Водитель не справилась с управлением, и машина съехала с дороги. Ребенка увезли в больницу.
Авария произошла 12 сентября около 16:30 в деревне Старые Кены Завьяловского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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