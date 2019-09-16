На фасадах домов у Вечного огня в Ижевске появились постеры

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-16T08:55:20+03:00

На них изображены простые рабочие-оружейники

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В Ижевске на фасадах домов у Вечного огня появились постеры проекта «Просто оружейники». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

На постерах будут изображены простые рабочие-оружейники. По информации администрации города такое мероприятие приурочено ко Дню оружейника, который пройдет в Ижевске с 19 по 22 сентября.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Так, уже появилось изображение молодого гравировщика 4-го разряда Романа Заберова. Еще появятся изображения ветерана труда, почетного гражданина УР Виктора Петровича Ионова и представителя трудовой династии, инженера-конструктора Константина Чаузова.

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ИСТОЧНИК KP.RU