На фасадах домов у Вечного огня в Ижевске появились постеры
В Ижевске на фасадах домов у Вечного огня появились постеры проекта «Просто оружейники». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
На постерах будут изображены простые рабочие-оружейники. По информации администрации города такое мероприятие приурочено ко Дню оружейника, который пройдет в Ижевске с 19 по 22 сентября.
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
Так, уже появилось изображение молодого гравировщика 4-го разряда Романа Заберова. Еще появятся изображения ветерана труда, почетного гражданина УР Виктора Петровича Ионова и представителя трудовой династии, инженера-конструктора Константина Чаузова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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