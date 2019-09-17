Тренировочные полеты «Соколов России» состоятся в Ижевске 20 сентября

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-17T12:23:02+03:00

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В Ижевске пройдут тренировочные полеты авиагруппы «Соколы России». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- 20 сентября, в пятницу, с 10:00 до 17:00 над Ижевском запланированы тренировочные полеты пилотажной группы «Соколы России». Просьба к жителям города Ижевска сохранять спокойствие, - сообщает пресс-служба администрации.

Само шоу состоится в субботу, 21 сентября, в 14:00 над акваторией Ижевского пруда.

Напомним, в день шоу «Соколов России» будут перекрыты дороги в центральном квадрате города. Узнали, как будет ходить общественный транспорт и где можно припарковаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU