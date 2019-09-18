Ремонт дороги на улице Салютовской в Ижевске завершился
В Ижевске завершили ремонт дороги на улице Салютовская. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Дороги Удмуртии».
Так, в ходе работ дорожники выполнили ямочный ремонт, местами было произведено выравнивание дороги. Также были подняты 15 колодцев, установлен новый бордюр и сделаны работы по устройству верхнего слоя покрытия.
При этом был обустроен газон, прилегающий к дороге. Все работы были сданы заказчику. Ремонт проводился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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Завершен ремонт на улице Салютовская в Ижевске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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