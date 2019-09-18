Очередная погоня в Ижевске за пьяным водителем закончилась ДТП
В Ижевске 17 сентября, около 06:00 утра на улице Орджоникидзе патрульная машина преследовала нарушителя. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 23-летний пьяный водитель машины «ВАЗ-2112» лишенный водительских прав, уходя от преследования патруля, не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с машиной «ГАЗ», под управлением 25-летнего молодого человека, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП пассажир машины «ВАЗ-2112» 20-летняя девушка получила травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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