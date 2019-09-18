2019-09-18T11:39:21+03:00
Происшествия

Очередная погоня в Ижевске за пьяным водителем закончилась ДТП

ДТП произошло 17 сентября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 17 сентября, около 06:00 утра на улице Орджоникидзе патрульная машина преследовала нарушителя. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 23-летний пьяный водитель машины «ВАЗ-2112» лишенный водительских прав, уходя от преследования патруля, не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с машиной «ГАЗ», под управлением 25-летнего молодого человека, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП пассажир машины «ВАЗ-2112» 20-летняя девушка получила травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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