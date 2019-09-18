Пенсионер из Ижевска стащил детскую аппликацию из ячейки хранения

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-18T13:43:13+03:00

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63-летнего пенсионера из Ижевска обвиняют в краже детской обуви и аппликации из ячейки хранения в магазине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Потерпевшая пришла в магазин и оставила пакет в ячейке для хранения вещей. Спустя несколько минут она вышла забрать вещи, но там их не оказалось, - сообщает ведомство.

Личность подозреваемого была установлена в кротчайшие сроки. Им оказался 63-летний пенсионер, который жил неподалеку. Похищенную обувь и детские аппликации изъяли.

Возбуждено уголовное дело, пенсионер находится под подпиской о невыезде. За совершенное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU