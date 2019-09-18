Пенсионер из Ижевска стащил детскую аппликацию из ячейки хранения
63-летнего пенсионера из Ижевска обвиняют в краже детской обуви и аппликации из ячейки хранения в магазине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Потерпевшая пришла в магазин и оставила пакет в ячейке для хранения вещей. Спустя несколько минут она вышла забрать вещи, но там их не оказалось, - сообщает ведомство.
Личность подозреваемого была установлена в кротчайшие сроки. Им оказался 63-летний пенсионер, который жил неподалеку. Похищенную обувь и детские аппликации изъяли.
Возбуждено уголовное дело, пенсионер находится под подпиской о невыезде. За совершенное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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