18 сентября в Ижевске около детского сада собака покусала маленькую девочку

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-18T16:58:17+03:00

Изменить размер текста: A A

18 сентября в Ижевске на улице Петрова собака покусала маленькую девочку. Об этом сообщил отец девочки в группе «ВКонтакте».

- Дочь шла из школы по улице Петрова у детского сада, собака была на поводке вместе с хозяйкой, и потом они благополучно скрылись, оставив ребёнка лежать на земле, в крови! У неё ещё и зуб вылетел. Все, кто был случайным свидетелем, прости отозваться! Действие происходило примерно в 11:30, - написал мужчина.

Также отец девочки сообщил, что она сейчас находится в больнице.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ижевску, данный факт зарегистрирован. Проводится проверка.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Если вы собираетесь завтра вечером поехать куда-нибудь на троллейбусе, то сначала прочитайте эту новость.

- А вам слабо? Семья из Челябинска показала в Ижевске трюки со скакалками. Захватывающее видео по ссылке.

- Владимир Путин прилетит в Ижевск! Уже известна программа рабочей поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU