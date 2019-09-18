2019-09-18T16:58:17+03:00
Общество

18 сентября в Ижевске около детского сада собака покусала маленькую девочку

На данный момент ребенок находится в больнице
Ирина БУРЦЕВАДарья ПОРСЕВА
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Фото: rusoboz.ruФото: rusoboz.ru
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18 сентября в Ижевске на улице Петрова собака покусала маленькую девочку. Об этом сообщил отец девочки в группе «ВКонтакте».

- Дочь шла из школы по улице Петрова у детского сада, собака была на поводке вместе с хозяйкой, и потом они благополучно скрылись, оставив ребёнка лежать на земле, в крови! У неё ещё и зуб вылетел. Все, кто был случайным свидетелем, прости отозваться! Действие происходило примерно в 11:30, - написал мужчина.

Также отец девочки сообщил, что она сейчас находится в больнице.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ижевску, данный факт зарегистрирован. Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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