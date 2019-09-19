16 тонн макулатуры собрали в Ижевске на парашютную вышку
Ижевчане продолжают собирать макулатуру, чтобы отремонтировать парашютную вышку. Все средства, собранные от сдачи вторсырья, пойдут на реконструкцию.
Сейчас уже собрали 16 тонн из 500. Активнее всего бумагу несут в школу №17 и детские сады №250 и №132.
Принести макулатуру на ремонт парашютной вышки можно в любую школу или детский сад (по будням с 8:30 до 14:30), муниципальную библиотеку (детские - с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья и понедельника; взрослые - с 11:00 до 19:00 кроме пятницы и субботы, в воскресенье до 18:00), районную администрацию (каждую пятницу с 8:30 до 16:30) или администрацию города (по пятницам с 8:30 до 16:30). Макулатуру принимают до 30 сентября. Тот, кто принесет больше всего вторсырья, сможет полетать в аэротрубе, полететь на параплане, прыгнуть с парашютной вышки или получить прогуляться по Ижевску и Удмуртии с экскурсоводом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Городские смартфоны появились на «умных» остановках
Новые комплексы автофиксации ПДД появятся на дорогах Удмуртии Фотограф из Удмуртии выиграл фотоконкурс «Самая красивая страна»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»