16 тонн макулатуры собрали в Ижевске на парашютную вышку

СЕГОДНЯ 07:11 2019-09-19T07:11:03+03:00

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Ижевчане продолжают собирать макулатуру, чтобы отремонтировать парашютную вышку. Все средства, собранные от сдачи вторсырья, пойдут на реконструкцию.

Сейчас уже собрали 16 тонн из 500. Активнее всего бумагу несут в школу №17 и детские сады №250 и №132.

Принести макулатуру на ремонт парашютной вышки можно в любую школу или детский сад (по будням с 8:30 до 14:30), муниципальную библиотеку (детские - с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья и понедельника; взрослые - с 11:00 до 19:00 кроме пятницы и субботы, в воскресенье до 18:00), районную администрацию (каждую пятницу с 8:30 до 16:30) или администрацию города (по пятницам с 8:30 до 16:30). Макулатуру принимают до 30 сентября. Тот, кто принесет больше всего вторсырья, сможет полетать в аэротрубе, полететь на параплане, прыгнуть с парашютной вышки или получить прогуляться по Ижевску и Удмуртии с экскурсоводом.

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ИСТОЧНИК KP.RU