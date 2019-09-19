Лес Победы высадили в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:50 2019-09-19T07:50:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ботаническом саду Ижевска заложили аллею лиственниц в память о погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.

-Часто проведение подобных памятных мероприятий ограничивается формальными признаками и сопровождается запуском в небо воздушных шаров, в итоге не оставляя после себя ничего действительно «на память». Отрадно видеть, что акция «Лес Победы» проводится именно в формате высадки аллеи. Созданная руками ижевчан

аллея из лиственниц, станет действительно символом памяти о Героях, их стойкости и твёрдости. Каждый из участников акции сможет, и спустя много лет, проходя мимо, с гордостью сказать: «Эта аллея – наша память!», - высказался Андрей Аввакумов, член общественной организации «Зеленый паровоз».

Аллею высадили в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», созданного в рамках нацпроекта «Экология».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

16 тонн макулатуры собрали в Ижевске на парашютную вышку

ТОП-7 фотографий нового фонтана в Ижевске

Пенсионер из Ижевска стащил детскую аппликацию из ячейки хранения

ИСТОЧНИК KP.RU