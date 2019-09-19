2019-09-19T15:21:59+03:00
Общество

Выступление «Соколов России» в Ижевске можно будет посмотреть с теплохода

Билеты на теплоход уже в продаже
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Выступление пилотажной группы «Соколы России» 21 сентября, в субботу, можно будет посмотреть с теплохода. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Парки Ижевска».

- Будет организован специальный рейс на теплоходе, в ходе которого можно будет увидеть шоу пилотажной группы с середины акватории пруда. Билеты уже есть в продаже на кассе пристани «Ижевск», - сообщается в группе.

Теплоход отправится с пристани в 13:00. В 14:00 пассажиры будут наблюдать авиашоу.

Стоимость билетов: взрослый - 300 рублей, детский (до 14 лет включительно) – 150 рублей, дети до 7 лет бесплатно. Количество мест ограничено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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