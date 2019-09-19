СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-19T12:40:35+03:00

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Самку арктического волка из Ижевского зоопарка перевезли в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области.

- Инспекторы управления проконтролировали перевозку волчицы. Она родилась в Ижевском зоопарке 1 мая, - сообщили в ведомстве.

На данный момент волчицу разместили на территории Новосибирского зоопарка.

Напомним, еще одного зверька отправили из Ижевского зоопарка жить в Челябинск (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU