Арктического волка из Ижевского зоопарка перевезли в Новосибирск
Самку арктического волка из Ижевского зоопарка перевезли в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области.
- Инспекторы управления проконтролировали перевозку волчицы. Она родилась в Ижевском зоопарке 1 мая, - сообщили в ведомстве.
На данный момент волчицу разместили на территории Новосибирского зоопарка.
Напомним, еще одного зверька отправили из Ижевского зоопарка жить в Челябинск (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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