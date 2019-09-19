2019-09-19T12:40:35+03:00
Общество

Арктического волка из Ижевского зоопарка перевезли в Новосибирск

Волчица родилась 1 мая в Ижевске
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: зоопарк УдмуртииФото: зоопарк Удмуртии
Изменить размер текста:

Самку арктического волка из Ижевского зоопарка перевезли в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области.

- Инспекторы управления проконтролировали перевозку волчицы. Она родилась в Ижевском зоопарке 1 мая, - сообщили в ведомстве.

На данный момент волчицу разместили на территории Новосибирского зоопарка.

Напомним, еще одного зверька отправили из Ижевского зоопарка жить в Челябинск (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В ижевском зоопарке новые обитатели - две очаровательные обезьянки. Подробнее о том, как они называются и чем интересны, читайте в нашем материале.

- Кто из животных дольше всех живет в Ижевском зоопарке? «Комсомолка» рассказывает трогательные истории об обитателях-старожилах.

- Отличные новости! В зоопарк Ижевска вернулся павлин.

- Итак, в зоопарке Удмуртии новый обитатель! Откуда он приехал и что предпочитает есть, читайте по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аромат, посвященный конструктору Михаилу Калашникову, появился в Ижевске
«Я вас бросил в воду, как породистых щенков»: Михаил Драгунов рассказал о легендарном отце-оружейнике
Выступление «Соколов России» в Ижевске можно будет посмотреть с теплохода
Дмитрий Медведев поздравил российских оружейников с праздником
7,5 млн рублей направят на совершенствование службы спасения в Удмуртии
В День оружейника в Ижевске возложили цветы к бюстам Калашникова и Устинова
С 1 октября в Ижевске перестанут ходить дачные автобусы
790 кг груш уничтожили в Ижевске
«Я боялась к ней подойти»: Алина Загитова рассказала о первой встрече с Этери Тутберидзе
Мошенники, представившись сотрудниками прокуратуры, похитили у пенсионерки из Ижевска 200 тысяч рублей
Очередную «ливневку» начали ремонтировать в Ижевске
«Счастливый билет»: семья из Удмуртии выиграла в лотерею квартиру
Лес Победы высадили в Ижевске
16 тонн макулатуры собрали в Ижевске на парашютную вышку
Городские смартфоны появились на «умных» остановках в Ижевске
Дмитрий Губерниев приедет в Ижевск 6 октября
18 сентября в Ижевске около детского сада собака покусала маленькую девочку
Смена руководства произошла на концерне «Калашников»
В МВД по Удмуртии опровергли информацию о пьяной езде министра на катере
Стала известна программа рабочей поездки президента России Владимира Путина в Удмуртию
Днем 19 сентября в Удмуртии ожидаются сильные дожди