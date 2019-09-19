Видео: Владимир Путин приехал в театр оперы и балета Ижевска

СЕГОДНЯ 17:09 2019-09-19T17:09:49+03:00

Он приехал с рабочей поездкой в столицу Удмуртии

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Стало известно, что президент России Владимир Путин приехал в театр оперы и балета Ижевска. Видео разместили пользователи соцсетей.

Как стало известно ранее, около 17:30 в телеграмм канале Пул №3 сообщили о прибытии президента России Владимира Путина в Ижевск.

Он примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит открывшийся юношеский технопарк «Калашников».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/733033" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин приехал в театр оперы и балета в Ижевске.Видео: www.instagram.com/radioadam1045

ИСТОЧНИК KP.RU