Видео: Владимир Путин приехал в театр оперы и балета Ижевска
Стало известно, что президент России Владимир Путин приехал в театр оперы и балета Ижевска. Видео разместили пользователи соцсетей.
Как стало известно ранее, около 17:30 в телеграмм канале Пул №3 сообщили о прибытии президента России Владимира Путина в Ижевск.
Он примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит открывшийся юношеский технопарк «Калашников».
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Владимир Путин приехал в театр оперы и балета в Ижевске.Видео: www.instagram.com/radioadam1045
ИСТОЧНИК KP.RU
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