2019-09-19T17:09:49+03:00
Общество

Видео: Владимир Путин приехал в театр оперы и балета Ижевска

Он приехал с рабочей поездкой в столицу Удмуртии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Стало известно, что президент России Владимир Путин приехал в театр оперы и балета Ижевска. Видео разместили пользователи соцсетей.

Как стало известно ранее, около 17:30 в телеграмм канале Пул №3 сообщили о прибытии президента России Владимира Путина в Ижевск.

Он примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит открывшийся юношеский технопарк «Калашников».

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Владимир Путин приехал в театр оперы и балета в Ижевске.Видео: www.instagram.com/radioadam1045

ИСТОЧНИК KP.RU

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