15 гектаров леса высадили в Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:44 2019-09-20T07:44:10+03:00

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Около 15 гектаров леса высадили в Глазовском районе Удмуртии. Об этом на свое й странице во Вконтакте сообщила пресс-служба регионального Министерства сельского хозяйства.

Мероприятие проводится уже не первый год и за это время успело стать доброй традицией. Символично, что в этот раз посадка прошла в преддверии Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности.

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ИСТОЧНИК KP.RU