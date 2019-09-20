15 гектаров леса высадили в Удмуртии
Посадка появилась в Глазовском районе республики
ФОТО: Архив
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Около 15 гектаров леса высадили в Глазовском районе Удмуртии. Об этом на свое й странице во Вконтакте сообщила пресс-служба регионального Министерства сельского хозяйства.
Мероприятие проводится уже не первый год и за это время успело стать доброй традицией. Символично, что в этот раз посадка прошла в преддверии Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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