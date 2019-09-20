Из-за тренировок авиагруппы «Соколы России» в зоопарке Ижевске некоторых животных не будет в вольерах

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-20T09:59:33+03:00

А также их не будут впускать в вольер 21 сентября во время показательных полетов

Изменить размер текста: A A

В Ижевском зоопарке несколько животных не будут экспонировать во время тренировок авиагруппы «Соколы России». Об этом сообщается в группе «Зоопарк Ижевск» во «ВКонтакте».

- Из-за высокого уровня шума и создаваемой стрессовой ситуации для животных, сегодня не экспонируются до окончания тренировок зебра, журавли, белые медведи, - написали в группе.

Также этих же животных не выпустят 21 сентября во время показательных выступлений, с 13:30 до 14:30.

Напомним, тренировки пилотажной группы «Соколы России» пройдут 20 сентября с 10:00 до 17:00 (подробнее).

А ТАКЖЕ:

- Зрелищное шоу пилотажной группы "Соколы России" можно будет посмотреть с необычного ракурса.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 19 сентября Владимир Путин прилетел в Ижевск - он посетил наш город в рамках празднования Дня оружейника. Где он побывал, с кем встретился и о чем рассказал? «Комсомолка» собрала полный отчет.

ИСТОЧНИК KP.RU