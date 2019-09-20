Из-за тренировок авиагруппы «Соколы России» в зоопарке Ижевске некоторых животных не будет в вольерах
В Ижевском зоопарке несколько животных не будут экспонировать во время тренировок авиагруппы «Соколы России». Об этом сообщается в группе «Зоопарк Ижевск» во «ВКонтакте».
- Из-за высокого уровня шума и создаваемой стрессовой ситуации для животных, сегодня не экспонируются до окончания тренировок зебра, журавли, белые медведи, - написали в группе.
Также этих же животных не выпустят 21 сентября во время показательных выступлений, с 13:30 до 14:30.
Напомним, тренировки пилотажной группы «Соколы России» пройдут 20 сентября с 10:00 до 17:00 (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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