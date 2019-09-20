2019-09-20T16:56:30+03:00
Происшествия

Ижевчанина обвиняют в покушении на убийство соседа

Они вместе выпивали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство.

- 16 сентября 2019 года мужчина со своим соседом выпивали в квартире по улице Труда. Между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. Обвиняемый обиделся на соседа и ударил его табуретом. Потом он ушел и вернулся в комнату с ножом и ударил потерпевшего в грудь, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Потерпевшего отвезли в больницу, он остался жив. В ходе расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, допрошены свидетели. Обвиняемый признал свою вину частично. На данный момент он находится под стражей.

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- Вот это да! Утепляемся, дорогие, утепляемся! На следующей неделе возможен снег и похолодание. А что приготовили нам выходные, смотрим на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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