Ижевчанина обвиняют в покушении на убийство соседа

СЕГОДНЯ 16:56 2019-09-20T16:56:30+03:00

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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство.

- 16 сентября 2019 года мужчина со своим соседом выпивали в квартире по улице Труда. Между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. Обвиняемый обиделся на соседа и ударил его табуретом. Потом он ушел и вернулся в комнату с ножом и ударил потерпевшего в грудь, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Потерпевшего отвезли в больницу, он остался жив. В ходе расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, допрошены свидетели. Обвиняемый признал свою вину частично. На данный момент он находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU