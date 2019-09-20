По факту нападения собаки на девочку в Ижевске началась доследственная проверка

СЕГОДНЯ 15:46 2019-09-20T16:00:09+03:00

На данный момент девочка находится в больнице

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В Ижевске организована доследственная проверка по факту нападения собаки на 8-летнюю девочку.

- По данным проверки, на улице Петрова, 15, возле детского сада, собака покусала 8-летнюю девочку. При этом хозяйка животного никак не помогла девочке, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

На данный момент ребенок находится в больнице. В рамках доследственной проверки проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Напомним, собака напала на ребенка 18 сентября (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU