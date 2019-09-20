По факту нападения собаки на девочку в Ижевске началась доследственная проверка
В Ижевске организована доследственная проверка по факту нападения собаки на 8-летнюю девочку.
- По данным проверки, на улице Петрова, 15, возле детского сада, собака покусала 8-летнюю девочку. При этом хозяйка животного никак не помогла девочке, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
На данный момент ребенок находится в больнице. В рамках доследственной проверки проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
Напомним, собака напала на ребенка 18 сентября (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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