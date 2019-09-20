2019-09-20T17:19:00+03:00
Общество

На площади оружейников в Ижевске пройдет инсталляция «Просто оружейники»

Мероприятие состоится 21 сентября в 19:00
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске 21 сентября, в субботу, в 19:00 на площади оружейников пройдет стрит-арт инсталляция «Просто оружейники» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Актеры театра Les Partisans прочитают стихи современных поэтов на тему заводов и техно-индустрии под биты и треки диджея. Все это будет сопровождаться видеопроекцией на фасад Русского драмтеатра со стороны Михайловской колонны, - сообщает пресс-служба.

Напомним, что в рамках проекта «Просто оружейники» планируется нанести на фасады домов у Вечного огня изображения рабочих-оружейников - гравера Романа Заберова, ветерана труда Виктора Ионова и рабочей династии семьи Чаузовых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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