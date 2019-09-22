Тело мужчины из Ижевска нашли в озере

СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-22T08:42:44+03:00

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В Удмуртии в озере Долгое (Сарапул) нашли тело 46-летнего мужчины. Об этом сообщается на официальной странице поисково-спасательной службы республики.

- Трое ижевчан приехали отдыхать на озеро Долгое вблизи деревни Тарасово. Двое ушли в лес за дровами, а третий на надувной лодке без спасательного жилета поплыл рыбачить. Когда мужчины вернулись, они увидели у берега рюкзак товарища и перевернувшуюся лодку, - говорится в сообщении.

Спасатели, прибывшие на место, нашли тело мужчины на глубине пяти метров в 20 метрах от берега.

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ИСТОЧНИК KP.RU