Смертельное ДТП произошло в Ижевске
В Ижевске 21 сентября на улице Ленина произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Как сообщил начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, ДТП произошло 21 сентября около 04:17 пьяный водитель машины «Тойота Королла», 40-летний мужчина врезался в фонарный столб.
Фото: Дорожные новости Ижевска
В результате ДТП пассажир машины, 43-летний мужчина, погиб на месте. Теперь водитель грозит лишение свободы сроком от пяти до 12 лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Этой зимой в Ижевске впервые вместо песко-соляной смеси будут использовать реагент. Как он отразится на здоровье питомцев и легко ли будет очистить обувь?
- Еще одно ЧП в Удмуртии. При пожаре погибла семья. Подробности.
- На озере в Удмуртии нашли труп мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»