Смертельное ДТП произошло в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:15 2019-09-22T15:33:42+03:00

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В Ижевске 21 сентября на улице Ленина произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Как сообщил начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, ДТП произошло 21 сентября около 04:17 пьяный водитель машины «Тойота Королла», 40-летний мужчина врезался в фонарный столб.

Фото: Дорожные новости Ижевска

В результате ДТП пассажир машины, 43-летний мужчина, погиб на месте. Теперь водитель грозит лишение свободы сроком от пяти до 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU